Parkhotel Weiskirchen : Azubis bieten Glitzer, Glamour und Genüsse

Zeitreise in die goldenen Zwanziger: Die derzeitigen 16 Lehrlinge des Parkhotels Weiskirchen hatten sich für ihren Azubi-Tag etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Nach alter Tradition des Hauses planten und organisierten sie einen kompletten Abend in Eigenregie – von der Einladung über die Kreation des Menüs, die Auswahl der korrespondierenden Weine bis hin zu einem unterhaltsamen Programm. Die Azubis des Parkhotels Weiskirchen nahmen ihre Gäste und ihre Ausbilder mit auf eine Zeitreise in die goldenen Zwanzigerjahre und boten dabei Glitzer, Glamour und kulinarische Genüsse. Dabei demonstrierten sie all das, was sie bisher gelernt haben, und präsentierten so ihren Gästen einen schillernden Abend.