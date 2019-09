100. Mahnwache in Wadern : Hundertste Mahnwache für Nordsaarlandklinik

100. Mahnwache in Wadern

Wadern Seit der Schließung der St.-Elisabeth-Klinik in Wadern im November 2017 richtet die Bürgerinitiative Nordsaarlandklinik regelmäßig Mahnwachen aus. Am Freitag sind die Mitglieder zum 100. Mal zusammengekommen, um sich für eine bessere medizinische Versorgung der Menschen im Nordsaarland einzusetzen.

Neben vielen Bürgern und Gästen aus Rothenburg ob der Tauber, die für eine Petition gegen das Krankenhaussterben warben, waren auch drei saarländische Bürgermeister vor Ort: Jochen Kuttler aus Wadern, Frank Josef Barth aus Nonnweiler und Wolfgang Hübschen aus Weiskirchen. Gemeinsam unterzeichneten die Verwaltungschefs einen offenen Brief an die Landesregierung. Das klare Motto des Briefes: „Die Nordsaarlandklinik muss kommen.“ In dem Schreiben fordern sie das Land auf, eine wohnortnahe und qualitativ hochwertige Versorgung mit Krankenhäusern sicherzustellen.