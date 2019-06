Wadrilltal : Auf Schusters Rappen dem Genuss entgegen

Wadrilltal Der Wanderclub Wadrill lädt im August zur nächsten Auflage der Gourmet-Wanderung ein. Die Anmeldung ist schon jetzt möglich.

„Wandern und genießen“ heißt es auch in diesem Jahr beim Wanderclub Wadrill. Die Vorbereitungen sind angelaufen, am Samstag, 10. August, startet die 13. Gourmet-Wanderung durch die drei Orte des neuen Stadtteils Wadrilltal. Eine baldige Anmeldung ist erwünscht.

„Nachdem im Vorjahr die Wanderung nicht durchgeführt werden konnte, haben uns viele Beschwerden erreicht“, sagt Vorsitzender Michael Stroh. „Das große Interesse von Teilnehmern und das stete Lob über diese einzigartige Wanderung waren uns Wanderfreunden Ansporn und Verpflichtung zugleich, dieses Event wiederum anzupacken.“ Die Touren mit jeweils rund 300 Teilnehmern seien sehr gut angenommen worden. So haben die Wanderfreunde, allesamt Herren im fortgeschrittenen Alter, wieder Elan und Ideen in die Waagschale geworfen, um ihren Gästen eine anständige Strecke anbieten zu können.

Es gibt Wildgulasch aus der Hochwaldregion, Lachfilet auf der Haut gebraten an Rosmarin, Schnitzel „Wiener Art“ aus dem Rücken geschnitten und Mediterranes Gemüse auf Schafskäse. Für die Kinder gibt es ein Schnitzel mit Beilagen vom Büfett. Zu allen Menüs gibt es ein Salatbüfett, Gemüse und Kartoffelprodukte, Risotto sowie zum Nachtisch ein Eis. Tischgetränke: Rot- und Weißwein sowie Mineralwasser, Limo, Cola für die Kinder. Für Gruppen ab acht Personen ist eine Tischreservierung für das Frühstück möglich, bitte bei der Anmeldung angeben.

Mit einem ausgiebigen Frühstück beginnt der Wandertag um 9 Uhr in der Wadrilltal-Halle. Durch diesen Imbiss gestärkt, werden die Wanderer über Strecken geleitet, die keine offiziellen Wanderrouten sind, sondern sie verlaufen vom Startpunkt aus durch die Ortschaften Reidelbach und Gehweiler nach Wadrill zurück. Es gibt nach Auskunft von Stroh zwei markierte Wanderwege, die mit Wanderführung gegangen werden können. Eine kürzere über acht Kilometer, und wer mehr Kondition drauf hat, darf die Wanderschuhe über 14 Kilometer schnüren. Beide Strecken können aber auch bei freier Zeiteinteilung und in eigenem Wandertempo erwandert werden. Eine angenehme Unterhaltung soll dabei ebenso wenig fehlen wie das Gemeinschaftserlebnis. Unterwegs sind auf jeder Stecke zwei Raststationen eingeplant, die erste bietet Erfrischungsgetränke und Obst an, derweil beim zweiten Halt, unter die Regie von Wanderfreund Hans Werner „Flipper“ Lauer eine Überraschung angekündigt ist. Darüber hinaus soll es dort auch etwas zu trinken geben. Sitzmöglichkeiten werden auch vorhanden sein.