Wadern : Stadt Wadern lädt ein Jahr nach dem Unwetter zum Infoabend

Am 11. Juni vergangenen Jahres hatte ein Unwetter die Straßen von Wadern, wie auf dem Bild in der Unterstraße abgelichtet, mit Unmengen von Wasser überflutet. Foto: eb

Wadern In wenigen Tagen jähren sich das Unwetter und der Starkregen vom 11. Juni des vergangenen Jahres. Die damit einhergehenden Unwetterschäden sind nahezu allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Wadern noch in unguter Erinnerung.

Zum Jahrestag dieser Ereignisse lädt die Stadt Wadern mit Bürgermeister Jochen Kuttler an der Spitze zu einem Informationsabend in die Herbert-Klein-Halle in der Hochwaldstadt ein. Die Veranstaltung startet am kommenden Dienstag, 11. Juni, um 18 Uhr.