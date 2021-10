Land unterstützt Ausbau : Jugendclub in Büschfeld kann wieder öffnen

Jugendclub in Büschfeld kann wieder öffnen

Staatssekretär Sebastian Thul vom Umweltministerium (Dritter von links) überreicht einen Bewilligungsbescheid über 9375 Euro an den Jugendclub-Vorsitzenden Max Morbe im Beisein einiger Vorstandsmitglieder und Ortsvorsteher Albert Lang (Zweiter von links) für Reparaturarbeiten im Jugendclub-Gebäude in Büschfeld. Foto: eb

Büschfeld „Die Förderung des ländlichen Raumes steht auf der Agenda meines Umweltministeriums“, sagte Staatssekretär Sebastian Thul als Vertreter von Minister Reinhold Jost anlässlich eines Besuchs im Waderner Stadtteil Büschfeld.

Hierzu gehöre auch unter anderen Möglichkeiten mit finanzieller Hilfe einen Beitrag zu leisten, damit in den Dörfern eine gute und moderne Infrastruktur geschaffen werden kann. „Unsere Dörfer sollen schließlich zukunftsfähig erhalten bleiben“, bekräftigte Thul.

Darunter fallen Dorfgemeinschaftshäuser sowie sonstige Räumlichkeiten, in denen die Vereine und Gruppen ihre Veranstaltungen zur Erhaltung und Förderung des dörflichen Gemeinwohls abhalten. „Von daher komme ich nicht mit leeren Händen, sondern habe aus der Kasse des Umweltministers nicht ganz 10 000 Euro mitgebracht, damit die notwendige Sanierung des Jugendclub-Gebäudes an der Prims vorgenommen werden kann“, gab Thul mit Freude bekannt. Viel Beifall der zahlreich anwesenden Vorstandsmitglieder des Freien Jugendclub Büschfeld war ihm gewiss.

Der Freie Jugendclub Büschfeld (FJB), oder auch Club74 genannt, wurde im Jahre 1974 gegründet. Nachdem 2010 bekannt wurde, dass die Räumlichkeiten im Keller der ehemaligen Grundschule in Büschfeld durch den Abriss des Gebäudes wegfallen würden, galt es darum, sich nach neuen Räumlichkeiten umzuschauen. Hieraus ergab sich ein kompletter Neubau an der Schlossberghalle in Büschfeld, wo der heutige FJB nach wie vor ansässig ist.