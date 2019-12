Solarparks in Wadern : Drei Solarparks gehen in Wadern ans Netz

Wadern Der Waderner Stadtrat entschied einstimmig für die Anlagen in Büschfeld, Morscholz und Wedern.

Die Stadt Wadern setzt verstärkt auf erneuerbare Energien und wird dafür noch mehr Sonne einfangen. So machte der Waderner Stadtrat in seiner Jahresabschlusssitzung einstimmig den Weg für drei Solarparks frei: für einen in Wedern, einen in Büschfeld und einen in Morscholz. Auf einer zehn Hektar großen Fläche (ein Hektar entspricht 10 000 Quadratmetern), die landwirtschaftlich genutzt wird, sollen in Wedern 29 606 Solarmodule 9480 Megawattstunden (MWh) pro Jahr produzieren und rund 2700 Haushalte mit Strom versorgen. 5600 Tonnen CO2 sollen pro Jahr eingespart werden. Die Anlage ist nach Darstellung der Firma Wattner, die Projektentwicklerin ist, binnen zwei Monaten errichtet. Nicht eingerechnet sei die Vorlaufzeit von sechs bis zwölf Monaten in Abstimmung mit den landwirtschaftlichen Nutzern. Schafe können auf der Fläche weiden, auch ist die Fläche nach der Vorstellung der Firma für Bienenhaltung geeignet. An Gewerbesteuer weist die Tischvorlage eine Summe von 450 000 Euro auf 20 Jahre aus. 70 Prozent der Gewerbesteuer soll an den Anlagestandort, also an die Stadt Wadern, gezahlt werden, 30 Prozent sollen am Unternehmenssitz in Köln entrichtet werden.