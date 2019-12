Aufführung in Nunkirchen : Theatergruppe zeigt „Stress im Schampus-Express“

Nunkirchen Für die Premiere des neuen Stücks der Theatergruppe Nuna am Freitag, 20. Dezember, gibt es noch Karten.

Mit „Stress im Schampus-Express“ startet die Theatergruppe Nuna am Freitag, 20. Dezember, im Saalbau Nunkirchen in die neue Saison. Die Komödie von Bernd Spehling wurde in Dialekt adaptiert. Die Premiere gebinnt um 19 Uhr.

Die Aufführungen am 21., Dezember und am 4., 5., 10. und 11. Januar 2020 sind bereits ausverkauft. Für die Premiere am 20. Dezember, 19 Uhr, sind noch Karten zu sieben Euro bei der Tankstelle Hewer in Nunkirchen erhältlich. Eine Eintrittskarten-Tauschbörse gibt auf der Homepage der Theatergruppe. Die Aufführung am 5. Januar beginnt bereits um 18 Uhr.