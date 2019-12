Gute Nachrichten : 17-Jährige aus Nunkirchen ist wieder aufgetaucht

Nunkirchen Die 17-Jährige, die seit Montagabend vermisst wurde, ist wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Wie die Polizei-Inspektion Merzig am Sonntagnachmittag mitteilte, ist die Vermisste wohlbehalten in Trier aufgegriffen wurden. Vorangegangen war eine Suche, nachdem die 17-Jährige am Montagabend zum letzten Mal gesehen worden war.