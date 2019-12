Nunkirchen : Dank und Anerkennung für Ehrenamtliche

Nunkirchen Es war ein ganz besonderer Abend im Nunkircher Pfarrheim für die Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich in Räten und Gremien in den Pfarreien des Dekanates Losheim-Wadern engagieren, und das oft schon seit vielen Jahren.

Im Mittelpunkt des Abendlobs stand die Geschichte über die Purpurhändlerin Lydia aus Thyatira, die von Wolfgang Drehmann vorgetragen wurde. Lydia war eine reiche und gottesfürchtige Frau. Der Apostelgeschichte zufolge hat demnach das Christentum in Europa in der nordgriechischen Stadt Philippi begonnen. „Lydia hat ein großes Haus und duldet nicht, dass Paulus und seine Begleiter sich irgendein Quartier suchen und dort unterkommen müssen. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste! So sammelt sie in ihrem Haus die erste Gemeinde auf europäischem Boden“, erläuterte Drehmann.