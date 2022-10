Schulprojekt zur Geschichte : Waderner Gymnasiastinnen bekommen bundesweite Auszeichnung

Wadern Die Schüler und Schülerinnen des Hochwaldgymnasiums (HWG) Wadern haben mit ihrer Fachlehrerin Dr. Tina Schweitzer am bundesweiten Wettbewerb „Remember Resistance 33-45“ des Museums Deutscher Widerstand Berlin teilgenommen.

Dabei haben sie sich mit regionalen Widerstandskämpfern während der NS-Zeit beschäftigt. Besonders beeindruckt hat dabei Gustav Regler, da er mit Worten und Taten gegen das Hitler-Regime gekämpft hat, wie das HWG mitteilt. So schrieb er für die Exilliteratur viele wichtige Texte und Romane. Nach dem Abstimmungskampf an der Saar für den Status quo musste er 1935 trotz großem persönlichen Engagement miterleben, wie Hitler den Sieg errang, sodass er noch in derselben Nacht über die französische Grenze aus dem Saarland flüchten musste. Auf ihn aufmerksam geworden sind die Schüler durch die Broschüre „Gegen das Vergessen – Orte des NS-Terrors und Widerstandes im Landkreis Merzig-Wadern“ der Organisation Aktion 3. Welt Saar.