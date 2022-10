Flucht nach Unfall bringt Fahrerin nichts : Mit lautem Knall in geparktes Auto gekracht

Die Unfallfahrerin gab am Ende alles zu. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wadern Eine Frau wollte in Wadern nur kurz in einer Apotheke etwas kaufen, als draußen jemand in ihr Auto krachte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ

Eine Frau hat am vergangenen Freitag gegen 15.45 Uhr beim Einkaufen in einer Apotheke in Wadern mitanhören müssen, wie ein anderes Auto mit einem lauten Knall in ihren draußen richtig geparkten Wagen gekracht ist. Als die Frau aber schnell raus stürmte, um die fremde Fahrerin zur Rede zu stellen, fuhr die einfach davon.