Herbstprogramm der VHS Merzig-Wadern : Neues Semester startet auch im neuen Haus

Der gesunden Ernährung hat die VHS wieder einen großen Block in ihrem Programm gewidmet. Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

Merzig-Wadern Sprachen, Kochkurse, Yoga und mehr bietet die Volkshochschule Merzig-Wadern in ihrem neuen Semester an. Viele Angebote laufen nun am neuen Standort in Brotdorf ab.

Das Herbstsemester der Volkshochschule (VHS) Merzig-Wadern startet am Montag, 26. September, mit einer Premiere: Erstmals finden Kurse, Vorträge, Workshops und Seminare auch im neuen VHS-Gebäude in Brotdorf statt. VHS-Vorstand Torsten Rehlinger strahlt, denn nach zweieinhalb Jahren Bauzeit ist der VHS-Neubau nun bereit für den Kursbetrieb. „Unsere Kundinnen und Kunden dürfen sich auf ein modernes, barrierefreies Gebäude freuen, das den neuesten Nachhaltigkeitsstandards entspricht“, verspricht Rehlinger.

Insgesamt stehen landkreisweit mehr als 750 Bildungsangebote im neuen VHS-Programm, von denen etwa 20 Prozent auch digital als Online-Veranstaltungen wahrgenommen werden können. Im neuen Gebäude an der Hausbacher Straße werde Kurse aus allen Sparten stattfinden. Besonders viele neue Angebote gebe es nach Worten der VHS dort in der Sparte „Gesundheit, Entspannung und Prävention“. So findet dort unter dem Motto „Reise zu mehr Lebensfreude“ ein neuer Kurs statt, der sieben Arten der aktiven Meditation vermitteln will. Zudem bietet die VHS erstmals eine Reihe zum Thema „Nährende Kommunikation – glückliche Beziehungen“ an: Dabei gehe es um das Bewusstwerden und das ehrliche Mitteilen eigener Gedanken, Empfindungen und Bedürfnisse.

Viele neue Kurse gibt es auch unter dem Schwerpunkt „Gesunde Ernährung“. So geht es um das so genannte Intuitive Essen oder um mentales Schlankheitstraining. Einige Kochkurse finden in der Küche des Brotdorfer Neubaus statt – so zum Beispiel die achtteilige Reihe zur „Cucina Italiana“, der traditionellen italienischen Küche, Kochkurse für Singles oder zum veganen Kochen und Backen sowie Seminare und Wanderungen zum Sammeln und Verarbeiten von Kräutern.

„Ein besonderes Highlight an unserem neuen Standort ist das spezielle Raumklima“, sagt Ulrike Heidenreich. „Nicht zuletzt durch die klare, ästhetische Gestaltung ist dies der perfekte Ort für unsere vielen Gesundheitskurse. Wir haben viele Yoga-, Qi-Gong-, Gymnastik- und Fitnesskurse im Angebot – darunter auch einige neue, zum Beispiel bieten wir in diesem Herbst zum ersten Mal thematische Yoga-Workshops und Wirbelsäulen-Qi-Gong an.“

Bei aller Freude über die Eröffnung des Neubaus ist der VHS-Chefin wichtig zu betonen, dass „wir selbstverständlich auch weiterhin in unserer Zentrale an der Merziger Gutenbergstraße und in unseren örtlichen VHS-Standorten in Losheim und in Wadern, in Weiskirchen, im Haustadter Tal, in Mettlach und Perl ein konstant vielfältiges und hochwertiges Kursprogramm anbieten“. So gehe die Kursreihe „Wissen für den Alltag“ in die nächste Runde. Die kostenlosen Weiterbildungsangebote, vom Bildungsministerium gefördert, beschäftigen sich mit vielen Bereichen des Alltags, wie deutscher Rechtschreibung, dem richtigen Umgang mit Geld, Alltagsmathematik oder Konzentrationsübungen und Bewegung in der Natur. „Da jeder Termin sich mit einem in sich geschlossenen Thema befasst, können Interessierte jederzeit einsteigen und selbst entscheiden, wie viele und welche Termine sie wahrnehmen möchten“, sagt die VHS-Chefin. Als neues Angebot komme in diesem Semester die Rubrik „Energiesparen“ hinzu, die sich mit Themen wie Elektromobilität und Solarenergie beschäftigt.

Ein Schwerpunkt der VHS Merzig-Wadern liegt weiterhin auf dem Sprachkursangebot. Allein im kommenden Herbstsemester werden fast 170 Sprachkurse angeboten. „Unser Sprachkursprogramm erstreckt sich über die meisten europäischen Sprachen und viele Sprachen aus ferneren Ländern – wie Japanisch oder Arabisch“, berichtet Heidenreich. Auf Nachfrage seien auch Einzel- und Kleingruppenkurse möglich. Zudem können auch international anerkannte Sprachprüfungen für das Arbeiten oder Studieren im Ausland bei der VHS abgelegt werden. Nicht zuletzt gibt es auch Deutschkurse, viele davon sind kostenlos. So ist die Kursreihe mit dem Titel „Klar“ ein neues Angebot für berufstätige Menschen mit Migrationshintergrund, die speziell für den Job ihre Deutschkenntnisse verbessern möchten.

Das aktuelle Programmheft wurde bereits allen Haushalten im Landkreis Merzig-Wadern als Beilage der örtlichen Amtsblätter zugestellt. Es kann auch unter Tel. (0 68 61) 82 91 00 oder per E-Mail an info@vhs-merzig-wadern.de bestellt und im Internet abgerufen werden.

So sieht das aktuelle Programmheft der VHS aus. Foto: VHS Merzig-Wadern

Ganz neu im Angebot in diesem Semester: der Themenblock Energiesparen Foto: picture alliance / dpa/Carmen Jaspersen