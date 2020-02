Nordsaarlandklinik : Landräte sagen Gespräch über Nordsaarlandklinik ab

Saarbrücken Die Landräte von St. Wendel und Merzig-Wadern, Udo Recktenwald und Daniela Schlegel-Friedrich (beide CDU), haben ein für Freitag vereinbartes Gespräch mit den SPD-Landtagsabgeordneten Magnus Jung und Martina Holzner über eine Nordsaarlandklinik kurzfristig abgesagt.

In einem Brief begründen die Landräte diesen Schritt damit, dass die Abgeordneten bereits vor dem Gespräch ihren Vorschlag für eine Beteiligung der Landkreise am Bau einer Nordsaarlandklinik öffentlich gemacht hatten.