Regelungen in Merzig-Wadern ab 13. Mai : Diese Regelungen gelten ab Donnerstag im Grünen Kreis

Das Schnelltest-Zentrum im großen Saal des Cloef-Atriums in Orscholz ist an Christi Himmelfahrt geöffnet. Dies teilt der Landkreis Merzig-Wadern mit. Nach Absprache zwischen Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich und dem Bürgermeister der Gemeinde Mettlach, Daniel Kiefer, werden die kostenlosen Corona-Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger zusätzlich an diesem Donnerstag, 13. Mai, zwischen 10.30 und 15.30 Uhr angeboten. Hintergrund der kurzfristigen Öffnung sei nach Worten des Landkreises das Außerkrafttreten der Bundes-Notbremse zum 13. Mai.

Termine für Schnelltests – nicht nur in Orscholz – können im Internet gebucht werden.

www.terminland.de/

merzig-wadern