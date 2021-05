Neue Bäume gepflanzt : 24 Winterlinden zieren das Umfeld der Cloef

Sie begutachten die neu gepflanzten Winterlinden an der Cloef (von links): Forstoberamtsrat Hans-Peter Pitzer, Bürgermeister Daniel Kiefer, Daniela Grau und Ulrich Kell. Foto: Gemeinde Mettlach

Mettlach Als Beitrag für den Natur- und Umweltschutz vor Ort hat die Firma VCU GmbH aus Dreisbach der Gemeinde Mettlach 24 Winterlinden gespendet. Das hat die Gemeinde mitgeteilt. Die Bäume wurden vor Kurzem durch die Mitarbeiter des Forstamts am Wanderweg unmittelbar südlich der Cloef eingepflanzt, einem Bereich, auf dem zuvor Bäume aufgrund Borkenkäferbefalls gefällt werden mussten.

Ulrich Kell, Geschäftsführer der VCU, und sein Team möchten nach ihren Worten mit gutem Beispiel vorangehen: Die Idee sei, durch die Spende einen Beitrag zum lokalen Umwelt- und Artenschutz zu leisten und Zeitgenossen zu ähnlichen Aktionen zu animieren. Kell fordert zu mehr Engagement für die Umwelt auf. Durch die Spende an die Gemeinde wolle er einen Anstoß geben. Es sei außerdem wichtig, dass „dort, wo etwas vergeht, gleich wieder etwas Neues entsteht“, sagte Daniela Grau, Geschäftsführerin der Baumschule J. Grau & Söhne, die die Linden lieferte.

Kell bezeichnet sich – abseits der Arbeit – naturverbunden und umweltbewusst. Die Idee zur Pflanzaktion sei ihm bei einer Mountainbike-Tour gekommen. Der begeisterte Mountainbiker habe nach seinen Angaben unvermeidbaren Eingriffe in die Natur miterlebt und wolle sich am Wiederaufbau beteiligen. Für ihn stünden wirtschaftliche Aspekte in Umweltfragen weniger im Vordergrund als das Ziel, weitere Nachahmer zu finden und einen Beitrag zum Natur- und Umweltschutz zu leisten.