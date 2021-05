Tierschutzverein Merzig-Wadern bittet um Hilfe : Zwei ältere Katzen suchen ein neues Zuhause

Merzig Der Tierschutzverein Merzig-Wadern sucht ein Zuhause für zwei ältere Katzen. Diese seien aus gesundheitlichen Gründen bei den Helfern abgegeben worden, wie es in der Mitteilung heißt. Beide Katzen seien kastriert und gechipt.

Eine der Katzen heißt Tiffy, ist nach Worten des Tierschutzvereins etwa elf Jahre alt und schwarz-weiß. Sie sei eine Freigängerin, friedlich und verschmust – entscheide aber, wann. Wie der Tierschutzverein weiter berichtet, vertrage sich Tiffy mit anderen Katzen und sei an Kinder gewöhnt, aber: Vermutlich würde sie sich in einem Haushalt ohne andere Tiere und ohne Kinder am wohlsten fühlen.