Rote Zora Merzig und Bücherhütte Wadern ausgezeichnet : Buchhandlungspreis geht gleich zweimal in den Kreis

Merzig-Wadern Sowohl die Bücherhütte in Wadern als auch die Rote Zora in Merzig und Losheim werden ausgezeichnet.

Mit der Roten Zora in Merzig und der Bücherhütte Wadern wurden am Sonntag gleich zwei Buchhandlungen aus dem Landkreis Merzig-Wadern mit dem Deutschen Buchhandlungspreis in der Kategorie „Hervorragende Buchhandlungen“ ausgezeichnet. Der Preis wurde bereits zum sechsten mal von der Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, in der Staatsbibliothek Unter den Linden in Berlin verliehen. Wegen Corona konnte die Verleihung dieses Jahr nur online stattfinden. Der mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 850 000 Euro dotierte Buchhandlungspreis wird in drei Kategorien an die insgesamt 118 ausgezeichneten Buchhandlungen verliehen. Die Rote Zora und die Bücherhütte erhalten in ihrer Kategorie ein Gütesiegel sowie eine Prämie in Höhe von 7000 Euro.