Aktuelle Zahlen aus dem Kreis Merzig-Wadern von Dienstag : 23 neue Corona-Fälle im Kreis, Inzidenz-Wert liegt bei 90,02

Foto: dpa/Britta Pedersen

Merzig-Wadern Am Dienstag sind im Landkreis Merzig-Wadern 23 neue Fälle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus (Sars-Cov2) registriert worden. Diese verteilen sich nach Mitteilung der Kreisverwaltung wie folgt auf die Kommunen: Merzig sechs Fälle, Mettlach und Beckingen jeweils fünf, Perl und Losheim am See jeweils drei, Wadern ein Fall.

Ein 91-jähriger Mann aus Merzig ist mit oder an einer Corona-Infektion verstorben, er ist der mittlerweile 22. Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

Neun bislang an Covid-19 Erkrankte gelten seit Dienstag wieder als genesen. Drei davon leben in Mettlach, jeweils zwei in Beckingen und Losheim am See und jeweils einer in Wadern und Weiskirchen. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert lag am Dienstag bei 90,02.