Wadern : CDU-Ratsfraktion in Wadern fordert Impfzentrum im Hochwald

Wadern Wolfgang Maring, der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Stadtrat von Wadern, fordert die Errichtung eines Impfzentrums auch im Hochwald und schlägt hierfür Wadern als Anlaufstelle vor. „Wie am 20. November in der Saarbrücker Zeitung zu lesen war, wird ‚bei Bedarf’ über eine Errichtung eines Impfzentrums auch im Nordsaarland nachgedacht.

Es sei auch weder ökologisch noch logistisch sinnvoll, quasi die Hälfte des Saarlandes in die drei angedachten Impfzentren zu schleusen. Wegen des zu erwartenden Andrangs käme es nach seinem Dafürhalten zu erheblichen Wartezeiten in Saarbrücken, Saarlouis und Neunkirchen. Noch dazu, weil nach aktuellem Plan die Impfung zweimal durchgeführt werden wird, sind auch zweifache Anfahrten nötig. Und „antizyklische Fahrten“ entgegen der normalen Pendlerbewegungen würden für eine deutliche Entlastung des gesamten saarländischen Verkehrs führen. „Denn was spräche dagegen, wenn auch Menschen zum Beispiel aus Lebach, Dudweiler, Eppelborn nach Wadern statt nach Saarbrücken fahren?“, heißt es in der Mitteilung der CDU-Ratsfraktion.