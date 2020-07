Auf frischer Tat ertappt : Hinweise aufmerksamer Mitmenschen führen zur Festnahme von drei Betrügern in Perl

Die Polizei hat in Perl drei Betrüger festgenommen. Vorangegangen waren Hinweise von Anwohnern und Angehörigen eines Geschädigten.

Aufmerksame Familienmitglieder und die Polizei haben dafür gesorgt, dass drei Betrüger in Perl dingfest gemacht wurden. Wie die Polizei-Inspektion Merzig am Dienstag mitteilte, hatten sich die drei Männer an einen 86-jährigen Rentner an Perl gewandt und sich als Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma ausgegeben. Sie sagten ihm dabei, dass sie abschließende Arbeiten an seinem Dach durchführen würden.