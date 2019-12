Polizei sucht Hinweise : Scheiben an Marienkapelle in Weiten zerstört

Scheiben an Marienkapelle in Weiten zerstört

Die Marienkapelle in Weiten wurde Opfer von Vandalen. Foto: Kurt Petry

Weiten Die Polizei sucht Hinweise auf bislang Unbekannte, die zwei Scheiben an der Marienkapelle in Weiten zerstört haben.

Unbekannte haben die Marienkapelle in Weiten beschädigt. Dabei wurden zwei Fensterscheiben an der Eingangstür zerstört und im Inneren der Kapelle wurde geraucht. Die Kapelle wurde vor etlichen Jahren von der Katholischen Frauengemeinschaft Weiten errichtet. Sie wird zudem auch von den Frauen unterhalten.

Wie die Polizei in Merzig berichtet, wurden zur vermutlichen Tatzeit am vergangenen Montag mehrere Jugendliche an der Kapelle gesehen. Ob diese für die Zerstörung verantwortlich sind oder ob diese Zeugenhinweise auf die Täter geben können, ist derzeit nicht bekannt. Die Frauengemeinschaft hat bereits einen Zeugenaufruf auf Facebook gestartet, der über 100 Mal geteilt wurde.