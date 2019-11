Polizei sucht Hinweise : Unbekannte brechen in Jagdhütte bei Mettlach ein

Unbekannte brechen in Jagdhütte bei Mettlach ein

Mettlach Unbekannte sind in eine Jagdhütte bei Mettlach eingebrochen. Wertgegenstände haben sie aber keine erbeutet.

Eine abgelegene Jagdhütte in Mettlach ist in der vergangenen Woche Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte die Eingangstür des Gebäudes in der Straße „Auf der Haardt“ aufgehebelt.