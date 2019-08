Losheim : Unbekannte zerstören Scheiben an Schulzentrum

Unbekannte zerstören Scheiben an Schulzentrum

Losheim Die Zeit um den Feiertag haben Unbekannte genutzt, um in Losheim einigen Schaden anzurichten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

25 Scheiben haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 14. August, und Freitag, 16. August am Schulzentrum in der Weiskirchener Straße in Losheim eingeschlagen. Die Beamten der Polizeiinspektion (PI) Nordsaarland vermuten, dass die Glasscheiben mit einer oder mehreren Luftdruckwaffen oder Ähnlichem zerstört wurden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 10 000 Euro.