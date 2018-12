später lesen Dreisbach Kultsongs und Traditionals im Glashaus FOTO: Veranstalter FOTO: Veranstalter Teilen

Twittern







Pünktlich zur Wintersonnenwende, die zufällig auf den dritten Freitag im Monat fällt, hat sich für den 21. Dezember die Band Jack in the Green im Glashaus an der Saarschleife angekündigt. Rau und rockig wie die Steilküste Irlands und sanft wie die Hügel der Bretagne beschreiben die Veranstalter die Musik von Jack in the Green. red