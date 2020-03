CEB-Akademie Hilbringen : Vortrag zu blütenreichen Wiesen fällt aus

Hilbringen Wie die CEB mitteilt, fällt der für Dienstag geplante Vortrag in Hilbringen aus.

Den Vortrag zum Thema „Herstellen von blütenreichen Wiesen durch regional erzeugtes Saatgut von Wildpflanzen“, der am Dienstag, 10. März, stattfinden sollte, hat der Referent Jürgen Michel aus persönlichen Gründen abgesagt. Das teilt der Veranstalter, der Freundeskreis Gärten ohne Grenzen, mit. Der Vortrag hätte um 18 Uhr in der CEB-Akademie in Hilbringen beginnen sollen.