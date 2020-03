Merzig CDU- und SPD-Fraktion im Merziger Stadtrat wollen die Gleise zwischen Merzig und Losheim auch für Radfahrer ertüchtigen.

Die Gemeinde Losheim am See ist seit vergangenem Jahr Eigentümer des Teilstücks der Bahnlinie Losheim-Merzig, das durch die Stadt Merzig verläuft. Die DB Netz AG hatte 2017 den Verkauf des Streckenabschnittes vom Bahnhof Merzig-Süd (beim Hauptbahnhof) nach Merzig-Ost (Höhe Gipsberg) ausgeschrieben und die Gemeindeverwaltung der Stauseegemeinde über eine ansonsten beabsichtigte Stilllegung der Bahnstrecke informiert.

In der Sitzung des Rates hatte Grünen-Sprecher Klaus Borger die Initiative seiner Fraktion vor allem damit begründet, dass eine Reaktivierung der Bahnlinie zwischen Losheim und Merzig das „Nadelöhr Merzig“ (Borger) vom Durchgangsverkehr entlasten könne. Gerade für Berufspendler aus dem Hochwaldraum, die ihren Arbeitsplatz in Merzig aufsuchen müssten, könnte eine reguläre Bahnanbindung eine Alternative sein.

Borger verwies darauf, dass im vergangenen Jahr eine bundesweite Untersuchung ein großes Potenzial für die Wiederbelebung aktuell ungenutzter Bahnstrecken ermittelt habe. Ende Mai 2019 hatten der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und die Allianz Pro Schiene ein Gutachten vorgelegt, in dem unter anderem die Wiederbelebung von fünf still gelegten Bahnstrecken im Saarland vorgeschlagen wird – darunter die aktuell nur auf einem Teilabschnitt nutzbare und von der Losheimer Museumsbahn befahrene Verbindung Losheim-Merzig.

Die Kreisstadt könne sich mit Bahnanschluss nach Losheim zu einem Knotenpunkt für die gesamte Region entlang der Saar entwickeln, befindet Schlegel-Friedrich: „Die Nutzer aus der gesamten Hochwaldregion in Richtung Saarbrücken könnten ohne Umstiegsnotwendigkeit, das heißt mit einem sehr großen Qualitätsgewinn gegenüber gebrochenen Verkehren, die Mittelzentren an der Saar und das Oberzentrum Saarbrücken erreichen“, hatte die Landrätin Ende Januar erklärt.

Aus Sicht der Grünen im Stadtrat könnte der reguläre Personenverkehr zwischen der Kreisstadt und dem Stauseeort die beiden Mittelzentren (Borger: „auch Losheim am See ist für uns ein solches“) enger miteinander verbinden und stärken. Durch den Einsatz innovativer Antriebstechniken wie etwa dem Wasserstoffantrieb könnte eine solche „Hochwaldbahn“, wie sie die Grünen schon seit Jahren fordern, attraktiv ausgebaut werden. „Im Übrigen sind in den letzten jahren bundesweit viele ehemalige Bahnverbindungen reaktiviert worden, mit bestem Erfolg“, heißt es im Antrag der Grünen weiter.

Sie fordern daher den Merziger Bürgermeister Marcus Hoffeld (CDU) auf, mit dem Bürgermeister der Gemeinde Losheim am See, Helmut Harth (parteilos), Gespräche aufzunehmen „mit dem Ziel, zu prüfen, inwieweit die Gemeinde Losheim am See auch als Eigentümer des Teilabschnittes der Eisenbahnstrecke innerhalb des Stadtgebietes sich eine Zusammenarbeit zur möglichen Reaktivierung der Strecke vorstellen könnte“ (siehe Infokasten).