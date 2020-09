Einstimmige Wiederwahl : Frank Wagner führt weiter die Sportvereine in Merzig

Merzig Der Landtagsabgeordnete Frank Wagner bleibt bis 2023 Vorsitzender des Stadtverbandes der Sportvereine in der Kreisstadt Merzig.

Der alte und neue Vorsitzende blickte vor den Neuwahlen auf eine erfolgreiche Amtsperiode zurück. So konnte der Stadtverband gemeinsam mit der Kreisstadt Merzig etliche Veranstaltungen durchführen. Neben den jährlichen Sportlerehrungen erwähnte er die Grünkohlwanderungen, die nach seinen Worten in jedem Jahr einen regen Zulauf haben. So äußerte Wagner die Hoffnung, dass die Wanderung im kommenden Frühjahr wieder stattfinden könne, wenn die Corona-Situation es zulasse. Weiter erwähnte er die jährlichen Ferien-Sport-Camps, die Abende der Vereine und die Vereinsmessen. Des Weiteren konnte Wagner in vielen Sportarten Stadtmeister küren. Er lobte zudem die wachsende Kooperation mit dem Stadtverband Kultur und seiner Vorsitzenden Therese Schmitt. Gemeinsam sei inmitten der Pandemie-Einschränkungen das Vereinsforum Merzig ins Leben gerufen worden, bei dem die Vereine in Videokonferenzen Informationen und Hilfen rund um Corona erhalten konnten.