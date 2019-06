Losheim : Siebenmal Gold für saarländische Kegler

Primsweiler (eb) Zur ordentlichen Generalversammlung hatte der Sportverband Saarländischer Kegler (SSK) ins Hotel Frischbier in Primsweiler geladen, hatte dort eine umfangreiche Tagesordnung mit Tätigkeitsberichten, Anträgen und mit einigen Ehrungen für besondere Verdienste abzuarbeiten.

Mit der Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um fünf Euro hat die Versammlung in einem späteren Tagesordnungspunkt eine erste Gegenmaßnahme beschlossen. Aufgrund der Unterdeckung des Haushaltes wird außerdem von jedem Verein für die Jugendförderung ein Zusatzbeitrag in Höhe von 25 Euro erhoben. Dem Kegler-Verband gehören 51 Vereine mit etwa 3150 Mitgliedern an. Diese haben eine erfolgreiche Sportbilanz aufzuweisen. Die KF Oberthal wurden bei den Frauen wiederum deutscher Meister. Der KSC Dilsburg Vizemeister, derweil bei den Herren die KF Oberthal ebenfalls die deutsche Meisterschaft errangen. Der KSC Landsweiler wurde Meister in der zweiten Bundesliga und steigt in die erste auf. Aus der zweiten Liga müssen die Kegler vom Blauen Stern Überherrn leider absteigen. In der Abstiegsrunde sicherte sich der KSC Hüttersdorf 2 den Klassenerhalt. Meister der Landesliga und Aufsteiger in die zweite Bundesliga wurde der ESV Saarbrücken (die übrigen Meister siehe Infobox).