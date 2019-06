Losheim : Große Auszeichnung für Johannes Wirth

Losheim am See Der Sportverband Saarländischer Kegler hat seinen Vorsitzenden für 25 Jahre im Amt geehrt. Auf der Generalversammlung des Verbandes wurde zudem dem bewegten Kegler-Leben Wirths Rechnung getragen.

Im Rahmen der Generalversammlung des Sportverbandes Saarländischer Kegler (SSK, (siehe unten) wurde Johannes Wirth vom KSC Losheim-Britten für seine 25 Jahre andauernde Tätigkeit im Amt des Vorsitzenden des Verbandes besonders ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Tanja Greppel, zweite Vorsitzende des SSK. „Zu diesem außergewöhnlichen Jubiläum gratuliere ich im Namen aller saarländischen Sportkegler ganz herzlich“, sagte Greppel und hob hervor: „Du führst dieses Ehrenamt nicht nur aus, sondern du lebst es, weil du verantwortungsbewusst, diplomatisch, organisiert, kompetent, zuverlässig, sorgfältig, überzeugend, charismatisch, geduldig, glaubwürdig, leidenschaftlich, produktiv, seriös und wegweisend bei der Ausübung gewesen bist.“ Weiter sagte Greppel: „Hierbei sind sicherlich private Dinge, die du gerne gemacht hättest, auf der Strecke geblieben, was von der Familie wohl mit Verständnis aufgenommen wurde. Allerdings war Kegeln dein Hobby, das seinen Anfang im Heimatort Primsweiler genommen hatte.“ Es folgten einige Jahre beim KSC Hüttersdorf in der Landesliga und zweiten Bundesliga, in der Wirth auch für den KSC Losheim-Britten gekegelt hat. Heute noch sei er aktiv in der Liga Nord.