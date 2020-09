Anfrage im Landtag : Kaum Wartezeiten bei Pkw-Zulassung

Merzig/Wadern Die beiden Zulassungsstellen im Kreis Merzig-Wadern arbeiten im landesweiten Vergleich überaus fix – und das auch in Corona-Zeiten

Wer im Kreis Merzig-Wadern ein Auto an-, ab-, oder ummelden möchte, ist im landesweiten Vergleich gut bedient. Das geht aus einer Anfrage des saarländischen Landtagsabgeordneten Ralf Georgi (Die Linke) hervor. Demnach müssen Privatpersonen maximal einen Tag auf die Bearbeitung ihres Vorgangs warten. Für Händler und Zulassungsdienste gebe es gar keine Wartezeiten. Warum es im Grünen Kreis so zügig geht, während in Neunkirchen und Völklingen Wartezeiten von bis zu fünf Wochen entstehen, haben wir die Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde gefragt. Deren Leiter Joachim Brill schildert, dass es in den beiden Zulassungsstellen in Merzig und Wadern trotz der Corona-Pandemie kaum Probleme gegeben hätte.