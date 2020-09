Springreiten : Losheimer Nachwuchsreiter Fabio Thielen ist deutscher Vizemeister

Losheim Nachwuchsreiter glänzt bei den Titelkämpfen in Riesenbeck und holt am Ende Rang zwei.

Auf der Anlage von Reit-Legende Ludger Beerbaum in Riesenbeck bei Ibbenbüren hat der Losheimer Fabio Thielen einen der größten Erfolge seiner noch jungen Karriere gefeiert. Am Sonntag sicherte sich der 13-Jährige bei den deutschen Meisterschaften im Springreiten der Altersklasse Children (unter 14 Jahren) den Vize-Titel. Thielen startete auf der 16 Jahre alten, routinierten Hannoveraner-Stute Showbizz. In den beiden ersten Wertungsprüfungen, die mit 43 Startern besetzt waren, blieb er ohne Fehler und qualifizierte sich so für das Finale der besten 23. Auch dort zeigte sich Thielen nervenstark – und ritt im Stechen mit nur einem Fehler auf Platz zwei. Der Sieg ging an Charlotte Stuppi aus Homburg, die für Rheinland-Pfalz an den Start gegangen war.