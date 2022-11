Merzig-Wadern : Corona-Inzidenz steigt im Grünen Kreis leicht an

Auch im Landkreis Merzig-Wadern sind weitere Corona-Neuinfektionen registriert worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Christian Charisius

Merzig-Wadern m Grünen Kreis haben sich 49 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert, berichtet die Kreisverwaltung am Donnerstag. Die meisten Neuinfektionen gab es mit 20 in der Kreisstadt Merzig, die wenigsten mit drei in der Gemeinde Perl.

180 Personen gelten als genesen.