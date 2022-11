Auf Besuch in La Croix Saint Ouen : Mit Vorfreude ging’s zu französischen Freunden

Bei dem mehrtägigen Besuch stand auch eine Radtour auf dem Programm. Foto: Alwin Eitel / Partnerschaftsverein Losheim

Losheim Der Losheimer Partnerschaftsverein hat die Partnerkommune La Croix Saint Ouen besucht und im Zeichen der nahezu 25-jährigen Freundschaft so einiges erlebt. Und auch der Musikverein Niederlosheim war mitgekommen.

Im nächsten Jahr feiert sie bereits ihren 25. Geburtstag – die Gemeindepartnerschaft Losheim am See mit La Croix Saint Ouen in Frankreich. Dabei hat sie in all den Jahren nichts von ihrer Lebendigkeit eingebüßt. Sie kann auf ein festes Band aus tiefen freundschaftlichen Beziehungen zurückblicken und darauf, was neben dem offiziellen Bündnis zwischen den Bürgerinnen und Bürgern beider Kommunen gewachsen ist.

An dieser erfolgreichen Verbindung haben mit Sicherheit die gegenseitigen Besuche hohen Anteil, die – sofern nicht aufgrund von Pandemie-Erscheinungen auf Eis gelegt – jährlich im Wechsel stattfinden. So war im September diesen Jahres turnusmäßig die Reise einer Losheimer Delegation nach La Croix Saint Ouen angesagt und konnte vor Kurzem tatsächlich in die Tat umgesetzt werden.

Mit im Gepäck hatten die Losheimer Gäste neben der Freude auf das Wiedersehen mit ihren französischen Gastgebern und drei gemeinsamen Tage ein besonderes musikalisches Mitbringsel: Der Musikverein Cacilia aus Niederlosheim war zu einem Gastkonzert ebenfalls im eigenen Bus mit nach Frankreich gereist. Begleitet wurde die Reisedelegation auch von der Partnerschaftsbeauftragten der Gemeinde Losheim am See sowie Vertretern von Gemeinde- und Ortsrat sowie des Kreistages Merzig-Wadern. Nach einem herzlichen Empfang durch das dortige Comité de Jumelage unter Leitung der Vereinsvorsitzenden Gabi Orbach-Lin und dem Beigeordneten Nicolas Campagna verbrachten die Losheimer den Abend in ihren Gastfamilien.

Am zweiten Tag stand vor dem offiziellen Partnerschaftsabend zunächst der gemeinsame Besuch von Paris auf dem Programm. Letzteres brachte sowohl den deutschen Gästen als auch ihren französichen Begleitern bei einer besonderen Stadtführung nicht nur das Quartier Latin mit der Sorbonne sowie deren Entstehungsgeschichte, sondern auch die Îlle de la Cité und viele Insiderinformationen näher.

Anschließend stärkte man sich mit einem zünftigen Picknick am Ufer der Seine in Nachbarschaft zum Eiffelturm, bevor eine kommentierte Sightseeing-Schifffahrt auf dem Fluss den Teilnehmern ganz neue Eindrücke und Perspektiven auf die französische Hauptstadt und das ihr eigene Flair eröffnete. Beim offiziellen Empfang am Abend im Festsaal, dem Salle Intercommunale de la Croix Saint Ouen, in Anwesenheit von Vertretern aus Politik und Verwaltung, hoben beide Seiten den Stellenwert der Städteverbindung sowie die guten Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland hervor.

Dabei hieß Virginie Savreux, Beigeordnete für Sport, Kultur, Freizeit und Partnerschaft, die Losheimer Delegation und alle Gäste offiziell im Namen der französischen Kommune willkommen. Die Grüße der Gemeinde Losheim am See überbrachte Joachim Selzer als Mitglied des Gemeinderates. Auch die Vorsitzenden der beiden Partnerschaftsvereine Gabi Orbach-Lin und Hans-Peter Steuer würdigten das langjährige Partnerschaftsgeschehen, das sich durch eine Vielfalt von Begegnungen auszeichne und von gegenseitigem Verständnis und Freundschaft geprägt sei. Zur guten Stimmung beim anschließenden Abendessen und dem geselligen Beisammensein trug neben den Gesangsdarbietungen von Martine Wavasseur auch das Überraschungsständchen des Niederlosheimer Musikvereins bei. Mit den eigens für die Reise eingeübten französischen Klängen und dem saarländischen Steigermarsch gaben die Musiker bereits einen kleinen Vorgeschmack auf ihr am nächsten Vormittag stattfindendes öffentliches Konzert. Auch im Rahmen dieser Musikveranstaltung bei sonnigem Wetter auf dem Kirchenvorplatz in La Croix verstand es das Niederlosheimer Blasorchester, seine Zuhörer, unter ihnen auch Bürgermeister Jean Desessart mit Ehefrau, zu begeistern.

Als Dankeschön für die tolle Leistung überreichten die Vorsitzenden der beiden Partnerschaftsvereine, Gabi Orbach-Lin und Hans-Peter Steuer, für die Musiker und Musikerinnen ein Präsent an die Dirigentin Freya Wagner und den Vorsitzenden Christoph Meyers. Begeisterung und Motivation hatte man auch am Morgen beim symbolischen Start des Umweltprojektes „Ville en Selle“ beziehungsweise Stadtradeln, das die beiden Partnerkommunen im nächsten Jahr offiziell besiegeln und im Tandem gemeinsam umsetzen möchten, an den Tag gelegt. Auf der ausgesuchten Fahrstrecke durch den Ort und den Wald trat eine Radlergruppe mit Teilnehmern aus beiden Kommunen kräftig in die Pedale und verlieh so dem künftigen deutsch-französischen Projekttandem einen würdigen und effektvollen Auftakt.

Andere Reiseteilnehmer nutzten den Sonntagmorgen vor dem Blasmusikkonzert für einen Spaziergang durch den Ort oder den interkommunalen Austausch zu verschiedenen Themen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen im örtlichen Festsaal und ersten Überlegungen für das anstehende Jubiläum in 2023 klang der Besuch in La Croix Saint Ouen dann aus. Mit Vorfreude auf ein Wiedersehen und die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der Partnerschaft im nächsten Jahr in Losheim nahm man herzlich Abschied voneinander.

Offizieller Empfang beim Partnerschaftsabend Foto: Alwin Eitel / Partnerschaftsverein Losheim