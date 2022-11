Coronazahlen aus dem Grünen Kreis : 48 Menschen stecken sich neu mit Corona an

Auch im Landkreis Merzig-Wadern hat es weitere Coronainfektionen gegeben (Symbolfoto). Foto: dpa/Uwe Anspach

Im Grünen Kreis haben sich 48 weitere Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Wie der Landkreis Merzig-Wadern am Montag berichtet, verteilen sich diese Fälle wie folgt: zwölf in der Kreisstadt Merzig, sechs in der Stadt Wadern, einer in Mettlach, 14 in Beckingen, vier in Perl, drei in der Kurgemeinde Weiskirchen sowie acht in der Gemeinde Losheim am See.