Pandemie-Geschehen : 48 Neuinfektionen mit Coronavirus im Grünen Kreis

Auch im Landkreis Merzig-Wadern sind weitere Coronaneuinfektionen registriert worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Bernd Weißbrod

MERZIG-WADERN Im Grünen Kreis haben sich 49 weitere Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Dies geht aus der Meldung der Kreisverwaltung von Dienstag hervor. Demnach verteilen sich die Fälle wie folgt auf die Kommunen: zwölf in der Kreisstadt Merzig, sieben in der Stadt Wadern, fünf in der Gemeinde Mettlach, elf in der Gemeinde Beckingen, fünf in der Gemeinde Perl, vier in der Gemeinde Weiskirchen und fünf in der Gemeinde Losheim am See.