Neujahrskonzert in Düppenweiler : Konzert mit Echo-Preisträger Florian Schwarz

DÜPPENWEILER Das zehnte gemeinsame Konzert des Männerchores Düppenweiler mit dem Echo-Preisträger Christian Schmitt sollte eines der besten und abwechslungsreichsten werden. Das war jedenfalls der Eindruck von vielen Besuchern des Neujahrskonzertes in Sankt Leodegar.

Angespornt von der proppenvollen Kirche und hoch konzentriert starteten die Sänger mit Florian Schwarz am Dirigentenpult und am Klavier mit fünf Liedern, teilweise auch von Benjamin Schäfer an Vibraphone oder Schlagzeug und Christian Schmitt gefühlvoll improvisierend begleitet. Hier zeigte der 1909 gegründete Chor insbesondere seine Stärke selbst piano-forte Wechsel innerhalb eines 4er-Taktes zu meistern. Besonders deutlich wurde dies am dreistimmigen Satz „Herr, schicke, was du willst“ von Hans Friedrich Michelsen und Rudolf Desch’s „Abendfrieden“.