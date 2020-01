Bühnenprojekt „Soulful Celebration“ : Wo sich Gospel, Ethno und Pop treffen

Oppen Das Bühnenprojekt Soulful Celebration ist am Freitag, 13. März, im Kulturzelt auf dem Oppener Dorfplatz zu sehen.

Mehrstimmiger Soul- und Gospel-Sound, ein Sänger, eine Band und klassische Orchestermusiker: Dies sind die Zutaten für „Soulful Celebration“. Das große Bühnenprojekt ist am Freitag, 13. März, im Kulturzelt auf dem Dorfplatz in Oppen zu sehen. Beginn ist um 20 Uhr.

Modern Gospel, Ethno bis hin zu Pop Songs in opulenten Arrangements stehen auf dem Programm dieses Projektes. Dabei im Mittelpunkt: Kirk Smith. Der aus Chicago stammende Gospel-Pastor lebt zurzeit in Berlin und hat sich mit seiner Stimme inzwischen bundesweit einen Namen gemacht. Als gefragter Solist im Gospel und Soul Bereich füllt er große Hallen quer durch die Republik. Seit seiner Teilnahme in der Casting-Show „Voice of Germany“ hat sich sein Name und seine Stimme rasch einem Millionen-Publikum verbreitet.