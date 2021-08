Zahlen von Mittwoch : Acht weitere Corona-Fälle im Grünen Kreis nachgewiesen

Merzig-Wadern Der Inzidenz-Wert ist am Mittwoch auf dem Niveau des Vortags geblieben. Die Zahl der Genesenen blieb gleich.

Acht weitere Corona-Infektionen sind am Mittwoch im Kreis Merzig-Wadern bekannt geworden. Dies hat das Landratsamt mitgeteilt. Die neuen Fälle verteilen sich demnach wie folgt auf die Kommunen: Vier Betroffene leben in der Gemeinde Losheim am See, zwei in der Stadt Merzig sowie jeweils einer in der Stadt Wadern und in der Gemeinde Beckingen. Die Zahl der Genesenen hat sich nicht verändert, wie das Landratsamt weiter mitteilt.

Somit sind derzeit 60 Menschen im Kreis Merzig-Wadern mit dem Coronavirus infiziert. 20 Betroffene leben in der Stadt Merzig, elf in Losheim am See, zehn in Mettlach, sieben in Beckingen, sechs in Perl, vier in Weiskirchen sowie zwei in Wadern. In 30 Fällen wurde nach Worten des Landratsamtes eine Corona-Mutation nachgewiesen. Dabei handelt es sich 25 Mal um die Delta-Variante sowie vier Mal um die Alpha- und ein Mal um die Beta-Variante.