Serie Hilfsdienste im Kreis : Beckinger DRK hofft auf Nachwuchs

Auch in der Corona-Zeit haben der erste Vorsitzende Siegbert Baum (links) sowie sein Stellvertreter und Schriftführer Ewald Preuß (rechts) genug Verwaltungsarbeit für den DRK-Ortsverein Beckingen zu erledigen. Foto: nb

BECKINGEN 18 Helferinnen und Helfer engagieren sich derzeit aktiv im Ortsverein, der bereits seit über 120 Jahren besteht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Becker

Gemäß dem Wahlspruch des Rotes-Kreuz-Gründers Henri Dunant, „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“, leistet der im Jahr 1900 ins Leben gerufene Ortsverein Beckingen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) seither wertvolle Dienste für seine Mitbürger. Er hat dabei gute wie auch schlechte Zeiten durchgestanden und sich bei der Erfüllung seiner ehrenamtlichen Arbeit bestens bewährt.

Der einst mitgliederstarke Verein ist in den letzten Jahren auf derzeit 18 Helferinnen und Helfer geschrumpft, wird aber von 320 Förderern finanziell und ideell unterstützt. „Trotz Bemühungen aller Art konnten wir seit längerer Zeit keinen Nachwuchs mehr gewinnen, um den Fortbestand auch über unser 125-jähriges Bestehen im Jahre 2025 hinaus noch zu sichern“, erklären der erste Vorsitzende Siegbert Baum und sein Stellvertreter Ewald Preuß, und weiter: „Viele Jugendliche sind nicht mehr zur Mitarbeit in unserem ehrenamtlichen Dienst bereit.“

Info Der Vorstand des DRK Beckingen Der derzeitige Vorstand: Siegbert Baum (erster Vorsitzender), Ewald Preuß (zweiter Vorsitzender und Schriftführer), Jutta Preuß (Schatzmeisterin) sowie Annemarie Sauerborn, Maria Emmel, Albert Streit, Peter Conrad, Roman Turner und nicht zuletzt das Ehrenmitglied Anton Graf (alle Beisitzer).

Sie erinnern sich noch gerne an das große, mehrtägige Fest zum 75. Geburtstag des Vereins im Jahre 1975, das mit einem 1000 Mann fassenden Zelt auf dem Marktplatz gefeiert wurde und zu einem tollen Erfolg wurde. Die folgenden Jubiläumsfeiern fielen in stets bescheidener werdenden Rahmen aus, da das Interesse der Bevölkerung immer mehr zurückging. Auch gemeinsame Übungen mit anderen DRK-Vereinen oder Organisationen auf Gemeindeebene fanden nicht mehr statt. Ein letzter gemeinsamer Auftritt mit diesen war anlässlich des von der Gemeinde Beckingen organisierten Cardio-Days im März 2019 in der Deutschherrenhalle.

Infolge der Pandemie-Schutzvorschriften ruhen seit Monaten die sonst alle vier Wochen stattfindenden Montags-Treffs mit aktuellen Themen. Rührig ist das Beckinger DRK aber nach wie vor bei der Durchführung in Sachen Blutspenden. Seit 1966 konnten bei 175 Terminen insgesamt 19 000 Spenden gewonnen werden. Für dieses Jahr sind vier bis fünf Blutspendetermine vorgesehen. „Da wir diese personell nicht mehr allein stemmen können, gewährt uns schon einige Zeit die DLRG-Ortsgruppe Beckingen dankenswerterweise die nötige Unterstützung“, zeigen sich Baum und Preuß erfreut. Sie bemängeln, dass bei den Spendenaktionen keine über 65-jährigen Helfer mehr eingesetzt werden dürften.

Ebenso bedauern beide, dass infolge Corona der Ablauf der Spendentermine nicht mehr wie früher üblich ist, als man anschließend noch gemütlich zusammen saß. In die einst vielfältige rege Arbeit des Beckinger DRK-Ortsvereins ist im Laufe der Zeit immer mehr Ruhe eingekehrt. Von 1972 bis 1985, als der Rettungsdienst auf hauptamtliche Kräfte überging, war in Beckingen ein Krankenwagen stationiert, mit dem ein ehrenamtliches Team, darunter neben anderen entsprechend ausgebildeten Helfern auch der Vorsitzende und sein Stellvertreter sowie das heutige 91-jährige Ehrenmitglied Anton Graf, viele Notfalleinsätze fuhr. Auch bei Feuerwehreinsätzen war der DRK-Ortsverein oft hilfreich zur Stelle, wenn die Sirene aufheulte. „Durch die stille Alarmierung der Wehren sind wir nicht mehr dabei, ebenso bei Alarmen in Altersheimen“, betont der 76-jährige erste Vorsitzende Baum, der seit 1970, also mehr als 50 Jahren, dieses Amt ausübt.