RKI-Zahlen: 80 neue Corona-Fälle : Saarland liegt weiter deutlich über Bundesschnitt

Saarbrücken/Berlin Der Regionalverband steht kurz davor, die 50er-Marke zu durchbrechen. Nur ein Landkreis bleibt unter einem zweistelligen Wert.

Inzidenz bei 35,5

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 35,5 – am Vortag hatte sie bei 32,9 gelegen. Aktuell weist der Regionalverband Saarbrücken mit 49,6 die höchste Inzidenz im Saarland auf, gefolgt von Merzig-Wadern, wo die Inzidenz bei 37,8 liegt. Am niedrigsten ist die Inzidenz aktuell in St. Wendel, dem einzigen Landkreis, der noch eine Inzidenz von unter zehn aufweist: 9,2.