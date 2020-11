Weihnachten im Kreis Merzig-Wadern : „Weihnachten im Schuhkarton“ läuft an

Info

Die Schuhkartons können an den folgenden Stellen abgegeben werden: Losheim am See: Lindenapotheke, Hirschapotheke, Bio-Markt „La Naturelle“ und Gartenbau und Floristik Lauer in Losheim sowie bei Bettina Müller in Scheiden; Wadern: Zwergenland in Wadern; Weiskirchen: Neue Apotheke und Geschmackvoll in Weiskirchen, Katja Grünewald in Rappweiler; Merzig: Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Merzig in Hilbringen, Laurentinus-Apotheke in Schwemlingen, Montclair-Apotheke in Besseringen, Apotheke im Gesundheitscampus und Bio Markt „La Naturelle“ in Merzig. Genaue Adressen, Infos und Öffnungszeiten gibt es im Internet.

www.weihnachten-

im-schuhkarton.org