Drogendeal in Weiskirchen : Zwei Polizeikontrollen fördern Drogenkonsum zu Tage

Drogendeal in Weiskirchen

Weiskirchen Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit am 2. November gegen 15.00 Uhr in Weiskirchen, im Einmündungsbereich Zuckerberg, wurden die Einsatzkräfte der Polizei Augenzeuge eines offensichtlichen Drogendeals auf der Straße zwischen zwei Personen.

Gegen 17.00 Uhr, kontrollierten die Einsatzkräfte darüber hinaus einen 15-Jährigen auf der Hauptstraße in Weiskirchen-Thailen. Bei dem Jugendlichen konnte eine Petpacker-Dose mit Cannabis fest- und sichergestellt werden. Auch er ist im Bereich Drogenkonsum schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Polizeiliche Ermittlungen schleißen sich an.