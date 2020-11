Corona-Zahlen im Landkreis Merzig-Wadern : Siebter Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19, 45 neue Fälle im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Die Corona-Pandemie schreitet im Landkreis Merzig-Wadern weiterhin mit großer Dynamik voran. Wie der Landkreis Merzig-Wadern am Sonntag mitteilte, seien insgesamt 45 neue Infektionen registriert worden.

20 Fälle am Samstag, 25 am Sonntag. Bei den am Samstag registrierten Neu-Erkrankungen stammen nach Auskunft des Gesundheitsamtes fünf Betroffene aus der Stadt Merzig, je vier aus Mettlach und Beckingen, drei aus Perl, zwei aus Losheim und jeweils einer aus Wadern und Weiskirchen. Die 25 neuen Fälle vom Sonntag verteilen sich wie folgt auf die Kreis-Kommunen: sieben Fälle in Perl, fünf in Losheim am See, vier in Wadern und jeweils drei in Beckingen, Mettlach und Merzig. Nach Mitteilung des Landkreises seien auch mehrere Schulen im Kreisgebiet von Corona-Infektionen betroffen, unter anderem in Wadern und Perl.