Verbraucherzentrale : Tipps zur Sanierung von alten Balkons

Merzig-Wadern Lohnt es sich, den alten Balkon zu sanieren? Oder ist es sinnvoller, ihn gleich ganz abzureißen? Fragen wie diese stellen sich nach Worten der Verbraucherzentrale Saarland insbesondere bei energetischen Sanierungen.

Bei alten Balkonkonstruktionen gehe die Geschossdecke oft direkt über in die Balkonplatte. Solange das Haus insgesamt ungedämmt ist, falle der Effekt nicht auf. „Nach einer Dämmung der Außenwand bleiben aufgrund des erhöhten Energietransports im Bereich der Balkonplatte die Oberflächen hier kühl. An kalten Flächen fällt Kondensat aus, wenn die Innenraumluft zu feucht ist“, sagt der Architekt Reinhard Schneeweiß, Energieberater der Verbraucherzentrale. Wo Kondensat entsteht, kommt es schnell zu Schimmelbildung.

Eigenheimbesitzer, die solche Probleme bereits festgestellt haben, können sich bei einem Energieberater der Verbraucherzentrale informieren, wie das Problem gelöst werden kann. In manchen Fällen schaffe eine fachgerecht angebrachte Innendämmung Abhilfe. Darüber hinaus ist die Balkonplatte fachgerecht gegen das Eindringen von Wasser abzudichten und der Ablauf ist so auszuführen, dass sich kein Wasser anstauen kann.

Wer den alten Balkon abreißt und einen neuen an ein Haus ohne Fassadendämmung anbringen will, sollte laut Verbraucherzentrale eine spätere Dämmung schon mit einplanen. Denn ein nachträglich angebrachter Wärmeschutz könne den Komfort und die Bewegungsfreiheit auf dem Balkon schnell wieder schmälern, wenn er die Nutzfläche verkleinert. Für die Verankerung eines neuen Balkons empfiehlt sich laut Verbraucherzentrale ein Haltesystem, das wärmebrückenoptimiert ist. Im Idealfall nehmen Eigenheimbesitzer die Projekte Balkon und Fassadendämmung gleichzeitig in Angriff.

Informationen gibt es im Internet und unter Tel. (08 00) 8 09 80 24 00 (kostenfrei). Dank der Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale ist die Beratung in den Niederlassungen im Saarland kostenfrei. Termine zur persönlichen, telefonischen oder Videoberatung können unter Tel. (06 81) 5 00 89 15 vereinbart werden, ein Kontakt ist auch per E-Mail an Energieberatung@vz-saar.de möglich. In Merzig finden die Beratungen im Neuen Rathaus, Brauerstraße 5, Zimmer 106 statt.