Polizei sucht Zeugen in Losheim : Gelöste Radbolzen sorgen für 1000 Euro Sachschaden

(Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Strauch

Gelöste Bolzen am Rad eines Anhängers haben am Dienstagmorgen rund 1000 Euro Schaden verursacht. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, war der Anhänger – ein Sattel-Auflieger – von Montag, 18 Uhr, bis bis Dienstag, 6.30 Uhr, in Losheim in der Straße Am Weiherfeld abgestellt.

Als die 30-jährige Fahrerin am Dienstagmorgen losfuhr, bemerkte sie ein ungewöhnliches Fahrverhalten. Wie die Polizei weiter mitteilt, stellte sie fest, dass an einem Rad des Aufliegers alle zehn Radbolzen gelöst worden waren. Schaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro entstand an der Felge sowie an den Radbolzen. Die Polizei-Inspektion Nordsaarland in Wadern erstattet nun eine Strafanzeige gegen unbekannt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei um Hinweise.