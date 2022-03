„Endspurt im Wahlkampf“ im SR : Was Sie am Abend verpasst haben: So lief die große Elefantenrunde mit den Spitzenkandidaten

Was Sie am Abend verpasst haben: So lief die große Elefantenrunde mit den Spitzenkandidaten

Saarbrücken Zehn Tage vor der Landtagswahl wurde es an diesem Donnerstagabend bei der Elefantenrunde im SR ernst. Wer hatte die besten Argumente – Vize-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), die Spitzenkandidaten Lisa Becker (Grüne), Angelika Hießerich-Peter (FDP), Barbara Spaniol (Linke) und Josef Dörr (AFD) oder Ministerpräsident Tobias Hans (CDU)?

An diesem Donnerstagabend ging es für alle sechs Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten noch einmal darum, sich zehn Tage vor der Landtagswahl im besten Licht zu zeigen und mit Argumenten zu überzeugen – und zwar im direkten Vergleich bei der Diskussionsrunde „Endspurt im Wahlkampf“ im SR Fernsehen. Mit dabei waren Vize-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) und die Spitzenkandidaten Lisa Becker (Grüne), Angelika Hießerich-Peter (FDP) und Barbara Spaniol (Linke). Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) wurde aufgrund einer Corona-Infektion von zu Hause aus der Quarantäne zugeschaltet. Da die AfD keine Landesliste hat, war der Spitzenkandidat für den Wahlkreis Saarbrücken, Josef Dörr, in der TV-Show zu Gast. In der Live-Runde waren damit alle Parteien vertreten, die laut „Saarlandtrend“ von Mitte Februar bei der Landtagswahl am 27. März eine Aussicht auf Einzug in den Landtag haben.