52 Jahre nach Karriere-Beginn im Landtag ist Schluss : „Eine der ganzen großen Persönlichkeiten unseres Landes“: Landtag verabschiedet Oskar Lafontaine

Oskar Lafontaine verabschiedete sich mit einer persönlichen Rede über Krieg und Frieden aus dem Landtag. Die andere Fraktionen würdigen seine Arbeit.

52 Jahre nach seiner erstmaligen Wahl in den Landtag hat sich Oskar Lafontaine am Mittwoch mit einem „Glückauf“ in den Ruhestand verabschiedet. In seiner letzten, sehr persönlichen Rede warb er für den Frieden.