Neue Wohngebäude in Lebach fertig Land investiert 35 Millionen Euro in Landesaufnahmestelle für Geflüchtete

Aktuell wohnen rund 900 Geflüchtete in der Landesaufnahmestelle, und die Einrichtung ist an ihrer Kapazitätsgrenze. Sind die aktuellen Umbaumaßnahmen abgeschlossen, soll wieder die normale Kapazität der LASt von 1200 Plätzen erreicht werden. Es kommen also durch die Ersatzneubauten für die 60er Jahre-Gebäude keine zusätzlichen Plätze hinzu. „Über Lebach hinaus stellen wir auf Bitten der Kommunen in Ensdorf bis zu 300 Plätze und in zwei angemieteten Hotels 150 Plätze zur Verfügung. Wir haben also mit Blick auf die Unterbringungskapazität nachgesteuert“, so Jost. Eine Prognose, wie viele weitere Geflüchtete in den kommenden Wochen und Monaten im Saarland untergebracht werden müssen, gab Jost nicht ab. Da die Entwicklungen im Ukraine-Krieg nicht vorherzusagen seien, sei das ein „Blick in die Glaskugel“ so der Innenminister.