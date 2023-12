Entscheidung im Sanierungsfall Pingussonbau Französische Botschaft in Saarbrücken wird für 59 Millionen Euro saniert

Am Ende der Pressekonferenz, in der die SPD-Landesregierung am Freitag in großer Besetzung – vorne saßen die Minister Reinhold Jost (Bau) und Christine Streichert-Clivot (Kultus) plus der Chef der Staatskanzlei David Lindemann – offiziell die Generalsanierung des Pingussonbaus für geschätzte 59 Millionen Euro mitteilte, sprach Letzterer von einem „passenden Zeitpunkt“ für die frohe Sanierungskunde. Feiert man doch in diesem Jahr das 60-jährige Jubiläum des Elysée-Vertrages von Adenauer und de Gaulle.