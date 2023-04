Ein Jahr im Amt „Wir versuchen, einen Neustart hinzubekommen“ – was Rehlinger für das Ford-Gelände und das ganze Saarland plant

Man weiß nicht, was Ministerpräsidenten im Privaten bereden. Aber Anke Rehlinger (47), die saarländische Ministerpräsidentin, gewährt einen kleinen Einblick: „Es gibt Länderkollegen, die mir gesagt haben, das Schlimmste, was ihnen passieren könnte, wäre eine Alleinregierung. Weil sie dann ihre Partei nicht mehr in den Griff bekämen.“ Dieses Problem habe sie nicht. Rehlinger regiert seit einem Jahr mit absoluter SPD-Mehrheit im Rücken.